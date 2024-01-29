溫傑：料恒指反彈浪未完，首級目標位16600點

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑



美國12月核心個人消費支出（PCE）物價指數升近2.9％，創近3年以來最低，加上核心PCE 6個月年增長率升幅為1.9％，連續兩個月低過2％，反映聯儲局初步已達通脹目標水平？如何影響減息預期？藥明康德(02359)針對上周美國傳聞進行澄清，指公司業務發展並不會對任何國家安全構成風險，並否認贊助過涉軍計劃，會否為股價帶來支持？集團遭到美國制裁的風險有多大？藥明生物(02269)上周五（26日）錄得逾5億淨主動買入，反映投資者趁低撈博反彈？中美關係敏感股還有哪些值得留意？中海油(00883)已連升四日，惟市場上大部分利好因素經已反映，股價升幅難以持續？





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