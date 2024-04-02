黃瑋傑：港股第二季有條件再向上，高位或可升穿前頂17215點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

聯儲局重要通脹指標之一的核心消費開支物價指數（PCE），2月份按月升0.3％，升幅低過預期的0.4％，按年升2.5％，符合預期，期內核心PCE按月升0.3％ 按年升2.8％，亦符合預期。惟當中個人消費支出PCE按月升0.8％，遠超預期，反映通脹仍未真正受控？港股方面，恒指三月份進帳30點，連升兩個月，但總結首季仍然跌逾500點，四月份走勢可完成整固重啟新一輪升浪或繼續區間上落？小米(01810)首款車型SU7上周四（28日）已舉行發布會，價格等細節終於揭曉，SU7標準版售價21.59萬元人民幣，低過市場預估的中位數25萬元，Max版定價29.9萬元，傳出開售僅27分鐘已有5萬輛訂單，是次新車價格上競爭優勢大嗎？會否在新能源車行業內掀起新一波波瀾？

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