  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

溫鋼城：恒指18500點阻力大，幸萬八點有支持，力抗除淨影響

07/06/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　港股近期虎頭蛇尾，常見日內升幅或收窄﹑甚至轉跌收市，6月首周市況已預視本月整體走勢或呈先高後低？7月三中全會召開前，港股雖未差至重現「六絕月」，但短線要覓突破仍非易事？港股上日輕試18700點即回，反映此水平屬阻線阻力？外圍美股情緒亦轉趨謹慎，市場關注今晚(7日)公布的非農就業數據，能為聯儲局減息時間表提供更多理據。與此同時，財政部為推動財政政策，早前透過發行國債向市場獲得資金，惟有聲音反對此舉，認為會造成「高糖效應」，美國經濟現時正面對甚麼困難？為何財政部寧願經濟「糖尿」都不願放手不管？以現時美國經濟數據而言，有迫切性去粉飾櫥窗嗎？至於備受AI浪潮支持的芯片股，現時追入仍有獲利空間嗎？高端芯片下半年續提價機率高？港股芯片股又追得上外圍芯片股的強勢嗎？

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他蔚來相關新聞：
蔚來首季虧損擴大遭大行唱淡，股價急插也博唔過？
大行報告 | 美團業績大行齊畀讚，最牛滙證睇$170
《汽車新勢力》王傳福：企業家要擁抱競爭，「捲」是市場經濟本質
比亞迪(01211) 傳進軍南韓電動車市場
《汽車新勢力》蔚來能源與廣汽能源正式達成充電網絡互聯互通合作
蔚來：擬明年上半年交付Firefly，料次季毛利率升至雙位數
《汽車新勢力》特斯拉闢謠：與比亞迪子公司達供貨協議消息不屬實
蔚來(09866) 首季多蝕至52億人幣，料第二季收入升逾89%

 

其他美團相關新聞：
美團季績勝預期大行齊升目標，股價不升反跌原因何在？應如何部署？
港股 | 午市前瞻 | 恒指受制20天線 美團發債股價受壓
《外資精點》美銀：美團首季業績勝預期，續籲買入目標價１３５元
《外資精點》摩通對美團盈利前景更正面，升目標價至１３０元
《外資精點》高盛：美團首季業績勝預期，上調目標價至１４８元
《外資精點》滙證：料美團優選虧損續收窄，上調目標價至１７０元
美團：ＫｅｅＴａ在港取得不俗成績，謹慎評估海外擴張機會

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00223

易生活控股

0.325

異動股

02899

紫金礦業

17.500

異動股

02688

新奧能源

70.700

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,798.99
    -87.18 (-0.224%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,346.99
    -5.97 (-0.112%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,133.13
    -40.00 (-0.233%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌57.689
變動率︰-3.084%
較港股︰-1.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌72.648
變動率︰-3.427%
較港股︰-1.29%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌369.567
變動率︰-3.449%
較港股︰-1.40%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌38.706
變動率︰-4.344%
較港股︰+1.59%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌78.410
變動率︰-2.000%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.750
變動率︰-2.891%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.680
變動率︰-3.386%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌13.970
變動率︰-5.672%
精選美股 More
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰跌16.150
變動率︰-6.755%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌18.170
變動率︰-7.083%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.910
變動率︰-15.199%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌28.220
變動率︰-39.377%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/06/2024 20:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/06/2024 20:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00223 易生活控股
  • 0.325
  • 02899 紫金礦業
  • 17.500
  • 02688 新奧能源
  • 70.700
  • 00176 先機企業集團
  • 0.027
  • 01541 宜明昂科－Ｂ
  • 15.480
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 87.250
  • 目標︰$100.00
  • 01919 中遠海控
  • 15.040
  • 目標︰$15.80
  • 02388 中銀香港
  • 24.950
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.770
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.440
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 00700 騰訊控股
  • 374.800
  • 00941 中國移動
  • 74.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.100
  • 00005 滙豐控股
  • 68.750
報章貼士
  • 00522 ASMPT
  • 94.300
  • 目標︰$110.00
  • 02238 廣汽集團
  • 3.140
  • 目標︰$3.45
  • 00763 中興通訊
  • 16.780
  • 目標︰$18.30
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.335
即時重點新聞

07/06/2024 16:27  《盤後部署》恒指尋底或試萬八支持，復星醫藥可望先挑戰16元

07/06/2024 15:20  香港據報最快9月開始打風照開市，料港交所未來數周公布

07/06/2024 18:32  騰訊(00700)今斥約10億元回購267萬股

07/06/2024 16:57  【提振內房】內房融資白名單政策升級：銀行須制定盡職免責細則

07/06/2024 16:45  《新股上市》消息：晶泰科技公開發售部分超購104倍

07/06/2024 17:56  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒０７億元，買中移動沽盈富

07/06/2024 08:30  【大行炒Ｄ乜】大行唱好美團最牛睇１７０中信里昂薦買比亞迪電子

07/06/2024 10:08  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯近期動作頻頻有爆上可能，中線目標直指３銀

07/06/2024 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９４，一周拆息與上日維持３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 5月出口意外強，外儲回升，內房融資白名單政策升級新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

牛牛 | 富途斥44億入股虛銀天星銀行44%，成第二大股東新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團季績勝預期大行齊升目標，股價不升反跌原因何在？應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei Watch Fit 3登場！全新設計輕巧吸睛，運動功能齊備！$999巿場性價比最高智能手錶之一？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

日落了？
人氣文章

Foodie What’s On

木村拓哉大女Cocomi來港演出音樂會！工藤靜香同行歎燒味、打邊爐！邊間碗仔翅獲點名讚好味？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

深圳高級酒店淮揚菜！名師高徒傳承千年金陵美饌：鮮味江南醉小龍蝦、考刀工海膽文思豆腐凍、手工火候金陵文武鴨湯，盡顯淮揚菜精巧細緻
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

親民鑽石飾品！以水晶起家的施華洛世奇Swarovski，加入人造鑽石的戰場！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

回顧香港一眾名模！從劉娟娟、陳幗儀、柴文意那古早優雅的時尚印記中，感受昔日的絕代風華
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腰部運動：腰背無力？常常腰痛？3個簡單動作鍛鍊腰側、下背！強化腰部下背核心肌肉、穩定軀幹，減少閃腰受傷、腰痛背痛、提高靈活度！新文章
人氣文章
抑鬱症自救 │ 香港有180萬人有情緒問題？女義工曾患抑鬱靠幫人斷捨離走出情緒困擾：執屋執埋個心！新文章
人氣文章
3種深海魚重金屬含量高！長期食用隨時加速失智？港人大愛三文魚可助降低一疾病發生率達30％？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事07/06/2024
神州經脈 | 5月出口意外強，外儲回升，內房融資白名單政策升級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金