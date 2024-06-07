溫鋼城：恒指18500點阻力大，幸萬八點有支持，力抗除淨影響

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股近期虎頭蛇尾，常見日內升幅或收窄﹑甚至轉跌收市，6月首周市況已預視本月整體走勢或呈先高後低？7月三中全會召開前，港股雖未差至重現「六絕月」，但短線要覓突破仍非易事？港股上日輕試18700點即回，反映此水平屬阻線阻力？外圍美股情緒亦轉趨謹慎，市場關注今晚(7日)公布的非農就業數據，能為聯儲局減息時間表提供更多理據。與此同時，財政部為推動財政政策，早前透過發行國債向市場獲得資金，惟有聲音反對此舉，認為會造成「高糖效應」，美國經濟現時正面對甚麼困難？為何財政部寧願經濟「糖尿」都不願放手不管？以現時美國經濟數據而言，有迫切性去粉飾櫥窗嗎？至於備受AI浪潮支持的芯片股，現時追入仍有獲利空間嗎？高端芯片下半年續提價機率高？港股芯片股又追得上外圍芯片股的強勢嗎？

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