熊麗萍：恒指於25700-25800點有阻力，留意可否企穩25000點

20/08/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　多隻重磅股業績周二（19日）收市後放榜，恒指高開後好淡爭持，最終收市回軟，跌53點，全日僅窄幅上落不足200點，成交近2800億元，資金未有大幅流走跡象？料大市繼續消化利好、獲利回吐，短線大漲小回格局不變？


 
　　小米(01810)第二季經調整淨利潤108.31億元人民幣，按年增長75％，營收1159.56億元人民幣，按年增30％，雙雙勝預期，收入、盈利及經調整淨利潤均創歷史新高，業績有驚喜？泡泡瑪特(09992)上半年純利多賺4倍，收入按年增2倍至138.76億元人民幣，業績有望成為股價再升的催化劑？

 

其他泡泡瑪特相關新聞：
泡泡瑪特 | 中期盈利升4倍獲大行唱好，股價飆逾8%破頂可否追入？
大行報告 | 業績股追揸沽，泡泡最牛看$384.50小米$77
泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成
泡泡瑪特:今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Labubu
《外資精點》高盛：泡泡瑪特中期純利勝預期，予「中性」評級


其他港交所相關新聞：
港交所 |季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？
《異動股》港交所績後微升，中期多賺四成勝預期，中期息增３８％
港交所：計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制
港交所（３８８）上半年滬深港通收入及其他收益按年升５１﹒２％
港交所（３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元
《外資精點》摩通升港交所評級至增持，上調目標價至５００元

