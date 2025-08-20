熊麗萍：恒指於25700-25800點有阻力，留意可否企穩25000點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

多隻重磅股業績周二（19日）收市後放榜，恒指高開後好淡爭持，最終收市回軟，跌53點，全日僅窄幅上落不足200點，成交近2800億元，資金未有大幅流走跡象？料大市繼續消化利好、獲利回吐，短線大漲小回格局不變？





小米(01810)第二季經調整淨利潤108.31億元人民幣，按年增長75％，營收1159.56億元人民幣，按年增30％，雙雙勝預期，收入、盈利及經調整淨利潤均創歷史新高，業績有驚喜？泡泡瑪特(09992)上半年純利多賺4倍，收入按年增2倍至138.76億元人民幣，業績有望成為股價再升的催化劑？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他泡泡瑪特相關新聞：

泡泡瑪特 | 中期盈利升4倍獲大行唱好，股價飆逾8%破頂可否追入？

大行報告 | 業績股追揸沽，泡泡最牛看$384.50小米$77

泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成

泡泡瑪特:今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Labubu

《外資精點》高盛：泡泡瑪特中期純利勝預期，予「中性」評級



其他港交所相關新聞：

港交所 |季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

《異動股》港交所績後微升，中期多賺四成勝預期，中期息增３８％

港交所：計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制

港交所（３８８）上半年滬深港通收入及其他收益按年升５１﹒２％

港交所（３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元

《外資精點》摩通升港交所評級至增持，上調目標價至５００元





【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇