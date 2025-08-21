林家亨：港股比A股較受美息口影響成近日跑輸原因，恒指短期向下空間有限

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

港股周三（20日）低開154點報24968點，而其後走勢反覆，收市時轉升43點，報25165點，兩萬五關失而復得，兼結束四連挫，攻防戰仍要打幾耐？



友邦保險(01299)公布，中期業績錄得純利25.34億美元按年跌逾23％，而新業務價值上升14％至28.38億美元，同時增派中期息49港仙，按年增10％，業績如何解讀？當中新業務價值創新高，反映前景仍可睇高一線？





港交所(00388)公布了業績，中期多賺39％至約85億元，收入按年升逾32％，兩者齊創歷史新高，同時中期息增逾37％至6元，而次季收入及盈利增長亦勝預期，股價績後造好升逾1%，業績交到貨？

