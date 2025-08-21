  • 會員
林家亨：港股比A股較受美息口影響成近日跑輸原因，恒指短期向下空間有限

21/08/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

 

　　港股周三（20日）低開154點報24968點，而其後走勢反覆，收市時轉升43點，報25165點，兩萬五關失而復得，兼結束四連挫，攻防戰仍要打幾耐？ 


　　友邦保險(01299)公布，中期業績錄得純利25.34億美元按年跌逾23％，而新業務價值上升14％至28.38億美元，同時增派中期息49港仙，按年增10％，業績如何解讀？當中新業務價值創新高，反映前景仍可睇高一線？


 
　　港交所(00388)公布了業績，中期多賺39％至約85億元，收入按年升逾32％，兩者齊創歷史新高，同時中期息增逾37％至6元，而次季收入及盈利增長亦勝預期，股價績後造好升逾1%，業績交到貨？

 

─────────────


───────────── 


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


21/08/2025 13:45  《異動股》瑞聲午後重挫12%，中期純利增六成惟毛利率下降

21/08/2025 13:17  《異動股》博雅互動復牌飆9%，折讓配股淨籌逾4億推動Web3

21/08/2025 13:13  《異動股》潤電午後急跌7%，中期純利跌16%，息減少22%

21/08/2025 12:46  政府飲用水招標風波，物流署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足

21/08/2025 12:45  《午市前瞻》港股借勢A股喘穩，百度蘿蔔快跑難補轉型廣告收入跌

21/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

21/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】績後多行升港交所目標，麥格理升百度目標三成

21/08/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８２，一年拆息較上日軟至２﹒９％

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股借勢A股喘穩 百度蘿蔔快跑難補轉型廣告收入跌新文章
新聞>香港要聞

政府水 | 政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約新文章
新聞>財經熱話

友邦中期新業務價值創新高惟盈利倒退，縱增派息股價仍偏軟未屆吸納時？新文章
Shopping What’s On

消委會︰遙距醫療價格欠透明、私隱存風險，揭六大營商手法與保險賠償解析
容我世說．張翠容

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰
小薯茶水間

天文台天氣預報：周六酷熱達35°C，周日轉差，下周狂風驟雨雷暴
Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads大熱DIY「暴食後悔水」！椰子水消水腫兼保濕，是控熱量恩物？
建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

香港新地標The Henderson：由建築女王Zaha Hadid續寫的現代國際大都會傳奇
識食Hea住瘦．曾欣欣

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？
抗癌成功 │ 男子食道癌4期，靠2關鍵癌細胞全消失！8大初期症狀及7招預防要點
陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享
保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚 新文章
人氣文章財經熱話21/08/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股借勢A股喘穩 百度蘿蔔快跑難補轉型廣告收入跌
