黃瑋傑：恒指升穿26000關機會大，留意RSI及北水走向或限制後市升幅

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理執行董事及分銷銷售部主管 李雪恒

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上放鴿，減息預期升溫帶動港股周一（25日）愈升愈有，再創年內新高，高見25918點，加上近期A股表現強勢，恒指短期有望進一步突破26000嗎？





拼多多(US.PDD)第二季盈利大幅改善，經調整利潤賺327億元人民幣，按年降5％，跌幅遠少過市場預期，營收按年增7％，符預期。對本周將出業績的阿里巴巴(09988)及美團(03690)有何啟示？內地樓市再有鬆綁政策，上海優化樓市措施包括調減住房限購、優化住房公積金、優化個人住房信貸等，8月26日起實施，可以憧憬更多城市跟上？同時減息預期升溫對內房債務有一定幫助？市場預期政策支持力度加大底下，內房股有值博空間嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好