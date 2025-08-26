  • 會員
黃瑋傑：恒指升穿26000關機會大，留意RSI及北水走向或限制後市升幅

26/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理執行董事及分銷銷售部主管 李雪恒

 

　　聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上放鴿，減息預期升溫帶動港股周一（25日）愈升愈有，再創年內新高，高見25918點，加上近期A股表現強勢，恒指短期有望進一步突破26000嗎？


 
　　拼多多(US.PDD)第二季盈利大幅改善，經調整利潤賺327億元人民幣，按年降5％，跌幅遠少過市場預期，營收按年增7％，符預期。對本周將出業績的阿里巴巴(09988)及美團(03690)有何啟示？內地樓市再有鬆綁政策，上海優化樓市措施包括調減住房限購、優化住房公積金、優化個人住房信貸等，8月26日起實施，可以憧憬更多城市跟上？同時減息預期升溫對內房債務有一定幫助？市場預期政策支持力度加大底下，內房股有值博空間嗎？

 

26/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指回吐料守10天線，布魯可暴力推升可搭順風車

26/08/2025 18:04  平保中期純利跌8.8%至680.5億人幣，息增至95分人幣

26/08/2025 17:46  農夫山泉中期純利升22.2%至76.2億人幣，不派息

26/08/2025 16:58  中石油(00857)中期純利跌5.4%，息0.22元人幣

26/08/2025 17:00  滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元

26/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６６億元，買盈富基金沽中芯

26/08/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】中信里昂削美團目標近兩成、升藥明孖寶目標逾兩成

26/08/2025 16:34  《財資快訊》美電跌報７﹒８０２４，一個月拆息較上日升１０基點

