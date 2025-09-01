  • 會員
溫傑：對港股9月走勢傾向審慎樂觀，料25700點阻力較大

01/09/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　港股上周初高位曾逼近26000點，惟其後連日回調整固，全周計仍要跌262點。阿里巴巴(09988)業績公布前，市場觀望氣氛濃厚，恒指周五（29日）收市靠穩、升78點，險守25000點關口，10天線（25254點）及20天線（25165點）得而復失，阿里業績出爐後，大市方會有更加明確方向嗎？

 

　　8月累升304點，連續4個月錄得升幅，9月份有望延續升浪嗎？

 

　　阿里巴巴截至今年6月底止第一季經調整淨利潤335億元，跌近18％；收入按年升1.82％至逾2476億元；純利增長近78％。阿里據報研發一款AI新產品，消息帶動美股ADR股價飆13％，港股有望跟升？比亞迪(01211)中期盈利155億元人民幣，按年增長近14％，集團又宣布H股每手買賣單位將由500股H股更改為100股H股，背後有何考慮？

 

