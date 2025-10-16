  • 會員
林家亨：對恒指看法仍樂觀，料後市或持續反彈

16/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　雖然美國總統特朗普威脅稱可能對出口到中國的食用油實施禁運，但消息無礙港股反彈，恒指終止7連跌，最多升逾540點，最終收報25910點、升469點。在月底中美兩國元首會面前，不排除雙方仍將繼續出招，中美貿易戰陰霾未完全消除？恒指走勢仍將反覆？


　　
　　內地電商平台相繼提早啟動「雙十一」購物促銷，當中京東(09618)更於10月9日已經開始促銷，小米(01810)最新亦宣布啟動2025年雙11大促活動，將促銷讓利20億元人民幣，多款大家電最高優惠4000元，至於阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓周三（15日）晚開始活動，今年雙十一銷售會有憧憬嗎？

 

