林家亨料恒指後市沿保歷加通道中軸線向下走

23/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　中美兩國元首會面仍存變數，恒指未有動力重返26000水平，收市跌245點，報25781點。雖然過去兩個交易日從低位反彈逾千點，但成交未能配合，技術走勢上來說，是否只屬於假突破？恒指再度失守50天線（約25927點）水平，大市反覆向上格局有冇改變？


 
　　現貨金價曾再瀉近3％，險守4000美元水平，短期仍有調整風險？獲利沽盤潮未完？老鋪黃金(06181)擬折讓4.5％配售371.18萬股新H股，每股作價732.49元，老鋪黃金相隔不足半年第二次配股，配售時機合理？老鋪黃金股價跌逾8％，回調至700蚊邊，可趁低吸納嗎？Tesla將於本周三美股盤後公佈2025年第三季業績，對未來業務前景又有何啟示？
 

其他中聯通/電訊股相關新聞：
電訊三寶｜盈利穩增兼股息吸引，同獲大行唱好可揀買邊隻？
大行報告 | 百度、B站、快手、中銀香港、六福、招金及電訊股最新評級/目標價
《外資精點》花旗：中聯通第三季業績遜預期，維持買入評級
中國聯通(00762) 首三季移動用戶淨增1248萬戶，升11%，固網寬帶淨增戶數跌5%
中國聯通(00762) 擬分拆智網科技至深圳創業板上市，尚待控股股東批准
中國聯通(00762) 第三季純利55億人幣，升5.3%，首三季多賺5%


其他油價/油股股相關新聞：
油價油股｜美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？
港股 | 午市前瞻 | 恒指宜守穩百天線等待利好 油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼
山東裕龍石化被英國制裁，沙特阿美、中石油國際事業等賣家取消交易
《Ａ股焦點》中石化在四川盆地發現億噸級頁岩油增儲陣地，AH齊升
《異動股》中海油飆逾3%領漲三桶油，美擬對俄擴大制裁，紐油一度重上60美元

