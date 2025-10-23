林家亨料恒指後市沿保歷加通道中軸線向下走

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

中美兩國元首會面仍存變數，恒指未有動力重返26000水平，收市跌245點，報25781點。雖然過去兩個交易日從低位反彈逾千點，但成交未能配合，技術走勢上來說，是否只屬於假突破？恒指再度失守50天線（約25927點）水平，大市反覆向上格局有冇改變？





現貨金價曾再瀉近3％，險守4000美元水平，短期仍有調整風險？獲利沽盤潮未完？老鋪黃金(06181)擬折讓4.5％配售371.18萬股新H股，每股作價732.49元，老鋪黃金相隔不足半年第二次配股，配售時機合理？老鋪黃金股價跌逾8％，回調至700蚊邊，可趁低吸納嗎？Tesla將於本周三美股盤後公佈2025年第三季業績，對未來業務前景又有何啟示？



