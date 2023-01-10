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黃瑋傑：三個因素看好金價續升　首選紫金礦業

10/01/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　比亞迪(01211)再遭股神巴菲特減持，以每股作價191.4元減持106萬股，比亞迪短期支持位？吉利(00175)新一年銷售目標按年增15%，惟上年度全年銷售僅完成87%，目標會否太樂觀？國際金價一度觸及8個月高位，美元回落、加息幅度或進一步降低，利好金價繼續向上？金價可上望甚麼水平？一眾有色金屬股上日升勢凌厲，值得部署嗎？

 

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