林家亨：理想成本效益增 或構成內部競爭 料首季跑贏小鵬、蔚來

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

大市好淡爭持，雖然目前恒指已經確認為面世以來第30次出現「終極黃金交叉」，惟過往只有55%時間在出現訊號後錄得升幅，反映此並非可靠入市訊號？理想(02015)L7車型正式上市，售價最低32萬人民幣，較預期便宜。新車效應加上個別地方政府宣布發放汽車消費券，理想第一季交付量勢必跑贏蔚來(09866)及小鵬(09868)？抖音宣布進軍外賣業務，拖累潛在競爭對手美團(03690)上日（8日）急插逾6%，成為最大跌幅藍籌，惟有大行及券商看好集團的核心競爭力，抖音成為威脅仍言之尚早？贛鋒鋰業(01772)於固態電池領域有新突破，對集團利好作用有多大？

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