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林家亨：消費券或有助短期刺激消費　惟收租股短線仍有壓力

23/02/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港府上日（22日）發布新一份財政預算案，將再次派發電子消費券，惟金額減半，並維持分期發放，對本地收租股及零售股的刺激作用有限？外圍持續加息，或對息口敏感的收租股造成壓力？預算案中亦推多招救樓市，惟只助首置客而不「減辣」，救樓市的成效有多大？在上年度多次地皮流標後，港府本財年擬續推商業用地及工業用地各三幅，如何能避免地皮再次流標﹑穩定市場信心？工信部發布新一輪汽車免徵購置稅目錄，當中包括吉利(00175)﹑比亞迪(01211)等熱門車款，或能憧憬汽車行業有望加速走出淡季？另外林Sir亦會分析百度(09888)上年第四季業績！

 

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