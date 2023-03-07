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黃瑋傑指現為內地電訊商6G投資期　資本開支大增或拖股價後腿

07/03/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　本周為兩會消息真空期，在未有重磅消息刺激下，大市維持窄幅上落屬預期之內？MACD快線向上迫近慢線，如何判斷現時為後抽﹑抑或正複製上年11月開始的升浪？攜程集團(09961)今早（7日）公布業績，第四季淨虧轉盈20.57億人幣，營業虧損收窄；全年收入及毛利均只錄微升，如何解讀這份業績？疫後潛在合作夥伴數量減少，對攜程深化國際業務影響力而言，會是一大絆腳石？內地官方力撐6G發展，惟中資電訊股近期已累積不少升幅，現時仍有炒作空間嗎？中國國防支出預算升至逾1.5萬億元人民幣，為近四年增幅最大，為何H股軍工股上日升勢及不上A股？

 

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