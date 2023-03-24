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溫鋼城料恒指短線兩萬點上下波動　惟要企穩存變數

24/03/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　港股在近期日升日跌格局下終見兩連升！上日（23日）更一度升459點至20051點，事隔兩周後重上兩萬點大關，收市亦企穩兩萬點之上，配合全日成交回升至逾1300億元，或反映恒指已見底回升？後市要企穩兩萬點之上仍欠甚麼催化劑？業績股中移動(00941)去年多賺8%至1254.6億元人民幣，派末期息2.21港元，全年總派息4.41港元，派息比率為67%，同時預告今年派息比率將增至逾七成；但目前仍是6G發展初期，或須投入大量資金於鋪電網﹑建電塔等設備開支上，會否為派息帶來壓力？發展6G的利好作用或須候數年才反映在股價上？在近期中資電訊股的炒風下，中移動短線難再有炒作空間？

 

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