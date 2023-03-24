溫鋼城料恒指短線兩萬點上下波動 惟要企穩存變數

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

港股在近期日升日跌格局下終見兩連升！上日（23日）更一度升459點至20051點，事隔兩周後重上兩萬點大關，收市亦企穩兩萬點之上，配合全日成交回升至逾1300億元，或反映恒指已見底回升？後市要企穩兩萬點之上仍欠甚麼催化劑？業績股中移動(00941)去年多賺8%至1254.6億元人民幣，派末期息2.21港元，全年總派息4.41港元，派息比率為67%，同時預告今年派息比率將增至逾七成；但目前仍是6G發展初期，或須投入大量資金於鋪電網﹑建電塔等設備開支上，會否為派息帶來壓力？發展6G的利好作用或須候數年才反映在股價上？在近期中資電訊股的炒風下，中移動短線難再有炒作空間？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名