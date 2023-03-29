熊麗萍：阿里巴巴重組為整改最後部分 最看好雲業務

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

港股維持日升日跌格局，美國政府成功沽售矽谷銀行(SVB)部分資產，帶動恒指上日（28日）跟隨外圍股市反彈，一度飆超過三百點，雖然重上百天線，不過仍受制20天線同250天牛熊線。3月份市場方向不明朗，應該如何判斷之後走勢？阿里巴巴(09988)宣布進行六大業務重組方案，合條件業務或於未來獨立上市。集團表示此舉能進一步釋放業務價值，隔晚ADR較港股上日收市價高逾14%，反映市場對阿里前景信心十足？預料哪個範疇業務有條件最快分拆上市？另外，比亞迪(01211)收市後派全年成績表，去年多賺4.5倍至166.22億元人民幣，每股盈利5.71元，派末期息1.142元。不過比亞迪1月底已經發過盈喜，業績好是預料之內？有貨投資者應該如何部署？

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