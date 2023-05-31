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資金未到位　恒指短期或失守18000關口

31/05/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（30日）一度跌至去年11月以來新低（18369點），不過午後止跌回升，終止四連跌。內地即將公布製造業PMI，能否成為大市轉捩點？小米(01810)加大印度的製造力度，對重奪市佔率幫助多大？今年「618」購物節又能否成為推動股價的催化劑？大行預料即將公布季績的嗶哩嗶哩(09626)全年遊戲收入有望升30%以上，遊戲業務復甦時機成關鍵？惟近期多隻大型科企績後股價都「見光死」，嗶哩嗶哩恐步同業後塵？內地推出措施促進人工智能創新發展，目標2025年人工智能核心產業規模達3000億，行業前景一片光明？人民幣（CNY）繼續弱勢，對人民幣走勢敏感的內房股繼續捱沽，多隻股份上日一度破底兼創約半年新低。有評級機構指內地二手房市場復甦進度放緩，內房困局仍然未解？

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 10:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 10:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 10:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2023 10:30
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