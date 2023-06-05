港股內憂外患下未有條件再升 需留意可否企穩10天線

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上周五（2日）迎來反彈，收升733點，一度企上萬九關，但北水似乎唔賣帳，連續三個交易日淨流出港股，上周共走錢70億元，為二月初以來首次按周錄得淨沽貨，反映市場對港股信心仍不足？投資者現時按兵不動方為上策？近期陸續有國際科技巨企高管訪華，最新英偉達(NVDA)創辦人兼行政總裁黃仁勳亦將於明日（7日）抵達上海，與多家中資科企高層會面，或能靠此刺激科技股股價？短炒哪隻較大機會「落鑊」？港股投資者又能否乘著人工智能(AI)發展的順風車獲利？油組及盟友(OPEC+)公布現行減產進程不變，並將相關措施有效時限延長至明年年底；此舉對國際油價有甚麼影響？想吼入石油股，又該考慮甚麼因素？有傳中央終出手打救內房！惟傳聞直今未獲證實，行業仍危機四伏？

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