熊麗萍：內地經濟短期內難見改善，首要恢復民眾消費及投資信心

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

內地國家統計局上日（15日）公布7月三頭馬車數據均遠遜預期，同時宣布暫停公布青年失業率數據；沒有實質數據在手，市場往後將更難掌握經濟現況？人行下調中期借貸便利MLF及公開市場逆回購利率，預料成效如何？兩者年內仍有下調空間嗎？內地及港股都傳出將調整股票印花稅以提振股市，哪個市場都可行性較高？若成事，料對整體市場氣氛有多大幫助？中華煤氣(00003)上日收市後公布中期業績，純利升9％至36.1億元，中期息12仙，按年持平。然而，集團在疫後復常下，純利理應有更大增幅，現時僅錄單位數升幅，數據或令市場失望？短期內加價應對的機會有多大？公用股之中，煤氣的預期周息率又算吸引嗎？港交所(00388)今日（16日）收市後將派中期成績表，上半年新股市場反應淡靜下，中期表現業望樂觀？港股市場吸引力已盡失？

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