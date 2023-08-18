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恒大爆雷成黑天鵝，港股下級支持退守至16800點

18/08/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（18日）萬八關失而復得，曾跌逾400點低見17900點，陷入技術性熊市，其後跌幅逐步收窄，微跌收場。港股短線跌浪是否有機會結束？不過在缺乏利好下，現時仍處區間上落？恒大集團(03333)再爆雷，據報集團已在美國申請破產保護，早前內地房債問題令港股陷入苦戰，今次恒大事件會否引發新一輪跌浪？嗶哩嗶哩(09626)公布經調整淨虧損9.6億元，按年收窄約51％，不過由於若干遊戲的推出延遲以及非核心業務的收入貢獻低於預期，B站同時下調全年淨營業額指引預期為225億元至235億元。遊戲收入下行對B站「慳錢」大計有多大影響？現時股價處於保歷加通道底部，是否買入的好時機？澳門成為內地暑期熱門旅遊勝地，數據配合濠賭股中期業績均利好板塊表現，現時對濠賭股而言，最壞的時間已經過去？

 

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