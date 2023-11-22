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熊麗萍：恒指年底走勢較樂觀，惟18200點附近有阻力

22/11/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（21日）先升後回落，人民幣回升，帶動港股一度重上萬八關口，兼回補上周五（17日）的下跌裂口，不過在內地股市拖累下，指數升幅收窄，之後更加要倒跌，收市跌44點，成交仍有千億。恒指自早前下試17000點後，走勢略有改善，底部支持亦有逐步上移趨勢，但仍受制於萬八關，已經是兩個月以來第五次衝擊18000點，向上突破仍欠催化劑？科技股百度(09888)同快手(01024)收市後公布業績，百度第三季經調整純利連續五個季度好過市場預期，按年增長23％。惟內地經濟增速放緩，對未來廣告收入有幾大影響？至於快手第三季虧轉盈，經調整淨利潤以及收入均好過預期，不過業務未有太多驚喜，對股價刺激作用有限？騰訊(00700)早前業績並沒有公布分派快手股份，對快手前景樂觀？今年「雙十一」銷售對下季季業績有幾大幫助？

 


 

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