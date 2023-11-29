黃偉豪：恒指或試17100點支持，惟再往下空間不大

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

港股期指結算前夕繼續向下，上日（28日）最多跌逾200點，低位險守17300點水平，收市跌幅稍為收窄至170點，報17354點，大市成交仍不足千億。恒指三連跌兼三連陰，早前上升通道會否被破壞？之前市場認為恒指年底走勢會有好轉，惟現時年底前突破萬八關機會大減？缺乏新資金仍是港股最大問題，即使政府減印花稅，但未見成交明顯增多，港交所(00388)短期前景相對審慎？若然明年息口回落，市場氣氛轉好，有機會帶動大市同港交所反彈？如沒有持貨，現時買入值搏率可觀嗎？美團(03690)第三季經調整純利57.27億元，按年增62.4％，純利按年更大增1.9倍，大部分都符合預期，但數3亮麗只因去年基數低？按季比較部份業務更加要倒退，美團績前已見明顯沽壓，上日最多急插逾7％逼近百元大關，兼創逾3年新低，績後美股ADR亦急插6％。即使宣布回購10億美元股份，都難挽回股民信心？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱