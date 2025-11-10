溫傑：料美國12月仍會減息，部署科網股不妨利用ETF一籃子捕捉股份

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周五（7日）跌244點，全周則仍升逾300點，本周有何部署策略？又可否突破橫行區間？

內地推動人工智能發展，加上阿里巴巴(09988)亦加大投資超級AI雲，AI相關股料再有催化劑？

