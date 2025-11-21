溫鋼城：美股有機會下試更低，港股近期跌幅超預期，部署宜審慎

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美股隔晚（20日）向下，當中納指跌逾2％收市，AI股憂慮仍充斥市場？





港股上日終止連跌，收報25855點，升4點，不過外圍表現不生性，恒指隨時再弱過？





網易(09999)上日收市後公布了業績，經調整純利按年上升兩成至95億元人民幣，業績如何解讀？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他小米相關新聞：

小米 | 績後首斥5億元回購，股價曾逆市彈3%已屆吸納時？

小米回應「潛水錶不建議潛水用」：報道失實，是不同型號產品

美的回應要求售後停止小米格力業務：無強制排他性行為

美的據報要求所有售後服務商停止同時承接小米、格力空調業務

【廣州車展】小米發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身

【廣州車展】2025廣州車展開幕，近百輛新車首發

小米集團(01810) 績後首斥5億元回購1350萬股，每股最高價38.1元

其他抗跌股相關新聞：

跌市尋寶 | 港股再跌逾600點失守百天線，哪些股份抗跌力強可作避險佳選？

金管局：生成式人工智能存在產生「幻覺」風險，建議銀行在決策過程中保留人的控制權

《中國要聞》中國5G+工業互聯網大會開幕，中國移動攜5G-A等最新技術亮相

《外資精點》花旗：內房政策放寬，銀行按揭風險料可緩解

《神州金融》銀行不良個貸轉讓加速，11月以來掛牌超260億元

滙控(00005)艾橋智推動改革，關閉美英等地股票承銷業務

滙豐(00005)據報擬整合交易部門組建全球宏觀部，冀打造債務融資巨頭

《中國房產》銀行「直供房」密集掛牌，成交價低至六折

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情