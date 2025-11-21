  • 會員
溫鋼城：美股有機會下試更低，港股近期跌幅超預期，部署宜審慎

21/11/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美股隔晚（20日）向下，當中納指跌逾2％收市，AI股憂慮仍充斥市場？


 
　　港股上日終止連跌，收報25855點，升4點，不過外圍表現不生性，恒指隨時再弱過？


 
　　網易(09999)上日收市後公布了業績，經調整純利按年上升兩成至95億元人民幣，業績如何解讀？

 

其他小米相關新聞：
小米 | 績後首斥5億元回購，股價曾逆市彈3%已屆吸納時？
小米回應「潛水錶不建議潛水用」：報道失實，是不同型號產品
美的回應要求售後停止小米格力業務：無強制排他性行為
美的據報要求所有售後服務商停止同時承接小米、格力空調業務
【廣州車展】小米發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身
【廣州車展】2025廣州車展開幕，近百輛新車首發
小米集團(01810) 績後首斥5億元回購1350萬股，每股最高價38.1元

 

其他抗跌股相關新聞：
跌市尋寶 | 港股再跌逾600點失守百天線，哪些股份抗跌力強可作避險佳選？
金管局：生成式人工智能存在產生「幻覺」風險，建議銀行在決策過程中保留人的控制權
《中國要聞》中國5G+工業互聯網大會開幕，中國移動攜5G-A等最新技術亮相
《外資精點》花旗：內房政策放寬，銀行按揭風險料可緩解
《神州金融》銀行不良個貸轉讓加速，11月以來掛牌超260億元
滙控(00005)艾橋智推動改革，關閉美英等地股票承銷業務
滙豐(00005)據報擬整合交易部門組建全球宏觀部，冀打造債務融資巨頭
《中國房產》銀行「直供房」密集掛牌，成交價低至六折

 

