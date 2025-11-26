  • 會員
熊麗萍：港股料年內高位已見，短期可留意政策方向及科網股業務發展

26/11/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（24日）升178點收市，而阿里巴巴(09988)亦公布了業績，上季經調整純利跌72％，至103.5億元人民幣，差過市場預期，業績如何解讀？


 
　　另外，蔚來(09866)上季虧損按年、按季都有收窄，不過公司料第四季可實現盈利，可能性有多大？

 

其他阿里相關新聞：
阿里巴巴｜上季經調整盈利跌72%遜預期，獲大行力撐仍較美團值博？
大行報告 | 阿里、蔚來、同程及周大福績後點部署？一表盡掌握
《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.14%，創業板指漲近3%
《外資精點》高盛削阿里目標價3.5%，本財季即時零售虧損料收窄至230億元人民幣
《外資精點》摩通：阿里整體營運業績大致符預期，目標價235元
《異動股》阿里低開2%，第二財季經調整淨利按年跌72%遜預期

其他人民幣相關股相關新聞：
人仔走強創逾一年高，中資航空股急彈可看高一線？
【中日關係】日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部：向主管部門了解
《異動股》東航勁彈7%領漲中資航空股，美元轉弱推升人幣中間價創年高
《中國要聞》江蘇消保委要求國航、東航、南航等十家航企整改付費選座問題
《異動股》民航股反彈東航飆6%，據報內地近期開拓多條國際貨運航線
《Ａ股焦點》12月中日航班縮減268班9.7萬座位，民航股止跌回升

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

