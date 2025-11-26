熊麗萍：港股料年內高位已見，短期可留意政策方向及科網股業務發展

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（24日）升178點收市，而阿里巴巴(09988)亦公布了業績，上季經調整純利跌72％，至103.5億元人民幣，差過市場預期，業績如何解讀？





另外，蔚來(09866)上季虧損按年、按季都有收窄，不過公司料第四季可實現盈利，可能性有多大？

