溫鋼城︰美股可續持有，港股料窄幅上落，恒指明年看法樂觀目標看31000點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股上日（27日）期結，收市升17點，報25945點，守穩10天線，恒指下個月又有何展望？臨近年尾要食胡？





而2026年將至，有咩板塊及個股值得關注，甚至作超前部署？倉位仍唔少得高息股、中特估嗎？即聽Harris分析！

