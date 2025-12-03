  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

熊麗萍：料港股年內難再上試兩萬七關以上的水平

03/12/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（2日）升61點收市，報26095點，成交1782億元，今個月假期因素下成交例靜，料續行橫行格局？


 
　　樂摩科技(02539)、金岩高嶺新材(02693)周三（3日）上市，可點部署？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00012

恒基地產

29.100

異動股

02628

中國人壽

26.660

異動股

02099

中國黃金國際

167.200

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00012 恒基地產
  • 29.140
  • 02628 中國人壽
  • 26.700
  • 02099 中國黃金國際
  • 166.800
  • 01632 民商創科
  • 0.125
  • 02685 量化派
  • 27.900
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 72.800
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.170
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.760
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.110
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00763 中興通訊
  • 32.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.000
  • 00005 滙豐控股
  • 111.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.320
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.580
  • 目標︰$46.00
  • 02276 康耐特光學
  • 55.500
  • 目標︰--
  • 00590 六福集團
  • 26.000
  • 目標︰$27.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/12/2025 12:45  《午市前瞻》港股悶市難尋題材，比特幣震盪未平惟系統性風險不高

03/12/2025 12:11  滙豐控股(00005)今委任利伯特為集團主席

03/12/2025 12:07  恒指半日跌252點報25843，穿兩萬六後守十天線，科指跌1.3%

03/12/2025 10:59  《強積金》GUM：11月強積金人均蝕64元，年初至今人均賺4.4萬元

03/12/2025 10:05  債務置換最後期限逼近，新世界(00017)據報仍在爭取更多債權人同意

03/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０１億元，買美團沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 11:39  《財資快訊》美電跌報７﹒７８３３，隔夜拆息較上日升至１﹒４…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 「非洲手機王」傳音控股在港遞交上市申請，傳籌10億美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | GUM：11月強積金人均蝕64元，年初至今人均賺4.4萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

深入認識家居保險 新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離 新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

香港粉麵老字號田記粉麵廠｜堅守宗旨：絕不生產自己都不願食的麵條 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑大火｜火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款食療紓緩呼吸不適
人氣文章
補充劑須知｜營養師揭5大保健品飲食禁忌，薑黃素配搭1藥恐致胃出血新文章
人氣文章
布冧與西梅有何不同？營養師拆解西梅營養+益處+選購貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/12/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離

03/12/2025 10:35

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區