林家亨：料港股續於20天線（約26110點）拉鋸，短期欠催化劑但先留意美聯儲議息

04/12/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　隔晚（3日）美股全線向好，當中機械人相關股份飆升，事關有消息指美國政府有意出台政策，以推動機械人發展，港股相關股有利定有害？


 
　　另外，新股京東工業(07619)正在招股中，入場費3131元起，抽得過？

 

熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 12:07  恒指半日升48點報25809爭持兩指標線，小米美團走高，四大內銀上揚

04/12/2025 11:26  生物科技指數僅三股跌，微創機器人飆半成康方生物升4%

04/12/2025 09:43  《異動股》澳達控股復牌飆1.9倍，控股權易手予姚記科技董事長觸發全購

04/12/2025 08:43  【宏福苑大火】金管局：宏福苑住宅按揭約300宗，涉未償還貸款5.4億元

04/12/2025 07:58  萬物雲(02602)擬斥最多5億人幣回購，自有財務資源撥付資金

04/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２７，隔夜拆息較上日升５９基點

