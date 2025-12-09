  • 會員
黃瑋傑：料美股短期市況較波動，港股缺乏方向

09/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　A股上日（8日）向好，不過港股未見有跟，收市跌穿兩萬六閞，報25765點，下跌319點，全日成交2062億，後市難脫區間上落格局？


 
　　新股果下科技(02655)、HashKey Holdings(03887)招股中，抽得過？

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？
《異動股》中芯(00981) 跌逾3%失守20天線，現報69.4元
「港交所科技100」每半年調整一次，首批入選股份包括阿里、中芯、美團


其他電訊股相關新聞：
電訊股 | 美國或禁中國電訊商接入當地網絡，三大電訊股仍可趁股價回調吸納？
美國聯邦通訊委員會(FCC)稱或禁止中國三大電信商接入美國網絡
《Ａ股焦點》三大電信商A股兩邊走，美國或禁其接入當地通信網絡

即時重點新聞

09/12/2025 17:31  《宏福苑大火》警方表示死亡人數增至160人，仍有6名市民失聯

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 16:41  雅居樂(3383)尾盤急瀉收挫18%刷新低，遭新濠國際附屬呈請清盤

09/12/2025 16:15  恒指全日跌331點收報25434刷半個月低，雅居樂遭提清盤累內房齊跌

09/12/2025 14:57  《異動股》小米跌近3%，據報因中國區業績承壓進行人事調整

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

中國故事

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世新文章
財經熱話

滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，對內地及香港股市持正面觀點新文章
財經熱話

恒指全日跌331點收報25434刷半個月低，雅居樂遭提清盤累內房齊跌 新文章
神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

