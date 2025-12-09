黃瑋傑：料美股短期市況較波動，港股缺乏方向

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

A股上日（8日）向好，不過港股未見有跟，收市跌穿兩萬六閞，報25765點，下跌319點，全日成交2062億，後市難脫區間上落格局？





新股果下科技(02655)、HashKey Holdings(03887)招股中，抽得過？

其他芯片股相關新聞：

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

《異動股》中芯(00981) 跌逾3%失守20天線，現報69.4元

「港交所科技100」每半年調整一次，首批入選股份包括阿里、中芯、美團



其他電訊股相關新聞：

電訊股 | 美國或禁中國電訊商接入當地網絡，三大電訊股仍可趁股價回調吸納？

美國聯邦通訊委員會(FCC)稱或禁止中國三大電信商接入美國網絡

《Ａ股焦點》三大電信商A股兩邊走，美國或禁其接入當地通信網絡





【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？