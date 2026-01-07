熊麗萍：廣發證券配股，有貨點部署？

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股過去三日累升逾1000點，最新人行指會靈活降準減息以保持市場流動性，相關舉措有利資金持續流入股市？

一年一度的國際消費電子展(CES)正在舉行中，機器人及自動駕駛概念股借CES大會大炒特炒？

