etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

熊麗萍：廣發證券配股，有貨點部署？

07/01/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股過去三日累升逾1000點，最新人行指會靈活降準減息以保持市場流動性，相關舉措有利資金持續流入股市？

 

　　一年一度的國際消費電子展(CES)正在舉行中，機器人及自動駕駛概念股借CES大會大炒特炒？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


其他航空股相關新聞：
航空股 | 內地民航將深入整治內捲式競爭，疊加人幣走勢佳，中資航空股強勢可吼位吸
國航減持國泰航空股份，林紹波：國航仍是長期策略性股東
《Ａ股焦點》去年民航總體盈利65億，民航A股造好，三大航齊升

 


其他券商股相關新聞：
券商股 | 廣發証券配股抽水40億元，惟A股強勢持續，券商股同獲大行唱好仍可吼？
《外資精點》摩通：券商股受惠市場氣氛改善，首選中金
《異動股》廣發證券插近半成，擬折讓逾8%配股抽水40億元，同步擬發可轉債
《中國要聞》上交所2025年A股累計新開戶逾2743萬戶，同比增長9.75%
廣發證券(01776)擬折讓逾8%配股淨籌近40億元，同步發可轉債集資21.5億元

07/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過

07/01/2026 19:10  《本港樓市》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

07/01/2026 18:35  《新股上市》天數智芯(09903)暗盤收高近37%，每手賺5340元

07/01/2026 18:35  《新股上市》智譜(02513)暗盤收高逾5%，每手賺600元

07/01/2026 12:45  【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元

07/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

渣打料美聯儲局年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼新文章
