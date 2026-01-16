  • 會員
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

溫鋼城：溫總睇恒指短期目標29000點，阿里巴巴可分注吸納！

16/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　上日（15日）港股尾市獲人行新一輪寛鬆措施等支持經濟政策下，逐步收復失地，恒指最終收報26923點，跌76點。

 

　　人行定向減息 可受惠板塊逐個數！另外，新一輪寬鬆措施撐內房、內需和科創板塊，相關板塊點跟進？

 

　　隔晚美股台積電創歷史新高，港股晶片股可跟進？

 

─────────────


其他李寧/體品股相關新聞：
體品股 | 李寧上季零售流水錄低單位數下降，惟仍獲大行唱好連日造好可看高一線？
《券商精點》中信里昂升李寧目標價至18元，維持「持有」評級
《外資精點》大和：李寧第四季零售銷售符預期，重申為運動服飾行業首選
《外資精點》高盛升李寧目標價至19.5元，維持「中性」評級
《券商精點》中金：李寧去年經營效率超預期，維持「跑贏行業」評級
《外資精點》花旗：李寧第四季零售銷售符預期，目標價20.6元


其他內房股相關新聞：
內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？
大行報告 | 滙證牛看蒙牛$23.2，中金升李寧目標至$24.4
《Ａ股焦點》商業用房最低首付下調沒提振，滬深地產股仍走軟
【內房困局】萬科境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金

港股

升跌股份一覽

上升

870

下跌

1002

不變

399

無成交

447

恒生指數

26,844.96

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

166.200

16/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後

16/01/2026 12:57  【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:41  【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026 17:32  證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

16/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七新文章
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜港股初步目標達陣？攜程陷入反壟斷指控 比比醒你急救指南！新收購能為中生製藥股價帶來轉機？新文章
人氣文章

購物兵團

3COINS香港第二分店，2月初登陸葵芳新都會廣場！推出會員年費計劃，享有「與日同價」福利 新文章
人氣文章

購物兵團

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

新一年想脫單？3個交友 App 心法，脫離患得患失的漩渦！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？ 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣 新文章
人氣文章
買鞋注意｜女子穿LV運動鞋10分鐘磨腳破皮紅腫，整形手術後求償退貨不果新文章
人氣文章
藥物安全｜亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷胃新文章
人氣文章
綠茶力量｜研究揭腦部健康關聯，營養師拆解3大原因、建議飲用量新文章
人氣文章中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
人氣文章
財經新聞
