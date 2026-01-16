溫鋼城：溫總睇恒指短期目標29000點，阿里巴巴可分注吸納！

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

上日（15日）港股尾市獲人行新一輪寛鬆措施等支持經濟政策下，逐步收復失地，恒指最終收報26923點，跌76點。

人行定向減息 可受惠板塊逐個數！另外，新一輪寬鬆措施撐內房、內需和科創板塊，相關板塊點跟進？

隔晚美股台積電創歷史新高，港股晶片股可跟進？

