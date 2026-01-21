熊麗萍：現貨金突破4800美元大關，預期勢頭將繼續強勁！

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

特朗普表示他控制格陵蘭島的目標「絕無回頭路」並不排除以武力奪取格陵蘭島的可能性，地緣政治風險升溫，加上美日債市拋售潮，港股能否獨善其身？





另外，上日（20日）內地財政部指會擴大財政支出促進內需，有咩受惠板塊可跟進？

