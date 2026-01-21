  • 會員
熊麗萍：現貨金突破4800美元大關，預期勢頭將繼續強勁！

21/01/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　特朗普表示他控制格陵蘭島的目標「絕無回頭路」並不排除以武力奪取格陵蘭島的可能性，地緣政治風險升溫，加上美日債市拋售潮，港股能否獨善其身？ 


 
　　另外，上日（20日）內地財政部指會擴大財政支出促進內需，有咩受惠板塊可跟進？ 

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

