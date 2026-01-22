  • 會員
林家亨：香港地產股邁向復甦，地產股首選新鴻基地產

22/01/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　港股上日（21日）尾市隨A股抽升，收報26,585點，升97點，終止四連跌。北水上日淨流入急增至139億元，北水撐港股，能令港股走出方向？


 
　　摩通料港地產股業績見底，升目標價，林sir同意相關觀點？

 

─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


