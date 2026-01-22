林家亨：香港地產股邁向復甦，地產股首選新鴻基地產

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

港股上日（21日）尾市隨A股抽升，收報26,585點，升97點，終止四連跌。北水上日淨流入急增至139億元，北水撐港股，能令港股走出方向？





摩通料港地產股業績見底，升目標價，林sir同意相關觀點？

