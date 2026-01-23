溫鋼城：阿里巴巴可分注吸納，長遠目標望$200！

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

人民銀行行長潘功勝表示，將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，今年降準減息還有一定空間。相關消息如何影響市況？





傳平頭哥計劃分拆上升，阿里巴巴美股ADR收升5％，現階段可追貨？





大摩指2026年是人形機器人商業化關鍵年，上調中國今年人形機器人銷量預測至2.8萬台。另外優必選(09880)出資3億元人民幣參與成立合夥基金投資智能終端機器人。機器人概念點揀股？

