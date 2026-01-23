  • 會員
溫鋼城：阿里巴巴可分注吸納，長遠目標望$200！

23/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　人民銀行行長潘功勝表示，將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，今年降準減息還有一定空間。相關消息如何影響市況？


 
　　傳平頭哥計劃分拆上升，阿里巴巴美股ADR收升5％，現階段可追貨？


 
　　大摩指2026年是人形機器人商業化關鍵年，上調中國今年人形機器人銷量預測至2.8萬台。另外優必選(09880)出資3億元人民幣參與成立合夥基金投資智能終端機器人。機器人概念點揀股？

 

─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1045

下跌

843

不變

399

無成交

429

恒生指數

26,749.51

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

168.500

即時重點新聞

23/01/2026 17:30  《盤後部署》A股大旺引北水淨流出料影響不大，泡泡瑪特周線破腳穿頭轉勢要追

23/01/2026 16:13  恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

23/01/2026 16:21  彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構

23/01/2026 16:20  《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 16:22  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點

