熊麗萍：內銀收息進取之選，當屬農行

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美元指數跌至近四年來的最低水平，美元弱勢將利好港股走勢？

高盛指出港樓市底部穩固，地產股反彈合理，現階段點跟進地產股？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他蜜雪集團相關新聞：

蜜雪｜憂毛利率下滑遭大行降目標，蜜雪股價急插一成，鳴鳴很忙首掛爆升要追嗎？

《異動股》蜜雪集團急挫逾8%，預期毛利率下滑遭瑞銀下調評級至中性

《外資精點》瑞銀下調蜜雪集團評級至「中性」，目標價下調至468元

其他內銀股相關新聞：

內銀股 | 美元急跌利好人幣計價資產，內地50萬億存款到期勢入市，內銀高息成佳選可以點揀？

建設銀行(00939)：唐朔就任副行長

《打擊貪腐》農行原首席專家馮建龍涉民間放貸、權錢交易等，被開除黨籍

《異動股》工行中行齊升逾2%，美匯急跌利好人民幣計價資產

《異動股》滙控高開逾2%再破頂，特朗普言論引發美元急挫





【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇