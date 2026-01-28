  • 會員
熊麗萍：內銀收息進取之選，當屬農行

28/01/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美元指數跌至近四年來的最低水平，美元弱勢將利好港股走勢？

 

　　高盛指出港樓市底部穩固，地產股反彈合理，現階段點跟進地產股？ 

 

其他蜜雪集團相關新聞：
蜜雪｜憂毛利率下滑遭大行降目標，蜜雪股價急插一成，鳴鳴很忙首掛爆升要追嗎？
《異動股》蜜雪集團急挫逾8%，預期毛利率下滑遭瑞銀下調評級至中性
《外資精點》瑞銀下調蜜雪集團評級至「中性」，目標價下調至468元

 

其他內銀股相關新聞：
內銀股 | 美元急跌利好人幣計價資產，內地50萬億存款到期勢入市，內銀高息成佳選可以點揀？
建設銀行(00939)：唐朔就任副行長
《打擊貪腐》農行原首席專家馮建龍涉民間放貸、權錢交易等，被開除黨籍
《異動股》工行中行齊升逾2%，美匯急跌利好人民幣計價資產
《異動股》滙控高開逾2%再破頂，特朗普言論引發美元急挫

