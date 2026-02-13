溫鋼城：兩會前，恒指有望見28000點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

焦點板塊半新科網股走勢強勁，跑贏龍頭科網股，其中智譜(02513)稱新模型GLM-5上線後平台流量爆炸性增長，已通過國產晶片合作夥伴加速擴容部署，相關消息可跟進？





貴金屬價格回落，現階段會否是吸納好機會？

