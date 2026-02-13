  • 會員
溫鋼城：兩會前，恒指有望見28000點

13/02/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　焦點板塊半新科網股走勢強勁，跑贏龍頭科網股，其中智譜(02513)稱新模型GLM-5上線後平台流量爆炸性增長，已通過國產晶片合作夥伴加速擴容部署，相關消息可跟進？


 
　　貴金屬價格回落，現階段會否是吸納好機會？

 

─────────────


其他聯想相關新聞：
聯想｜上季少賺兩成仍獲大行力撐，股價逆市造好可續吼？
《券商精點》中信里昂微升聯想(00992) 目標價1%，憧憬加價轉嫁成本上升壓力
聯想(00992) 鄭孝明有信心確保記憶體供應，ISG業務增長趨勢持續


其他銀行股相關新聞：
銀行股｜憂理財顧問被AI工具取代金融股下挫，滙控渣打仍可趁調整吸納？
金管局發布優化《銀行業條例》公眾諮詢的總結，計劃今年內向立法會提交法例修訂草案
《強積金》GUM:強積金市場總資產首突破1.6萬億元，1月港股基金約28億元淨轉出
金管局：香港商業房地產貸款沒有集中風險，銀行撥備足夠風險可控
金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等
金管局阮國恒：去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,545.69
    +93.71 (+0.189%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,855.59
    +22.83 (+0.334%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,647.17
    +50.02 (+0.221%)
13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

