照顧者 情緒健康
林家亨：節後應沽MiniMax，料虧損局面短期難逆轉

26/02/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）國際業務副總裁 李星宇

 

　　科技股近期持續走弱，成為大市反彈的最大阻力。隨著百度業績率先登場，下周更有京東(09618)及嗶哩嗶哩(09626)等公布業績，這波業績浪潮能否帶領港股打破僵局？

 

　　長建(01038)牽頭出售英國電網UKPN股權，勁賺105.48億英鎊（約1107.54億港元），要唔要追入？

 

　　滙控(00005)第四季業績超預期，大摩更預計今年第二季有望重啟回購，滙控績後仲有得升？

 

　　另有華夏基金（香港）國際業務副總裁李星宇醒大家ETF攻略。

 

─────────────


其他長和系相關新聞：
長和系 | 出售英國電網業務套現逾1100億元，長和系集體上漲仍可追入？
長和系逾1100億元售英國電網UKPN，長建、長實、電能齊錄重利
《外資精點》摩通降中電及煤氣評級至「中性」，部分本地公用股建議先行獲利
長和系出售英國電網業務，李澤鉅:續尋求投資及發展機會，物色受規管行業及有長期穩定合同項目


其他港交所相關新聞：
港交所 | 去年多賺36%勝預期，中期息多派33%，摩通看$540，應如何部署？
陳茂波：公司輪候來港上市情況熱鬧，港交所及證監會已加班處理申請
《異動股》港交所績後倒升，去年多賺36%，全年派息增三成半
港交所(388)去年第四季純利按年升15%至43.35億元
港交所(388)去年來自滬深港通收入及其他收益上升57%至43.2億元，創新高
港交所(388)去年日均成交額升90%，新股集資額升2.26倍
港交所(00388)去年賺178億升36%，第二次中期息6.52元

