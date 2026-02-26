林家亨：節後應沽MiniMax，料虧損局面短期難逆轉

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）國際業務副總裁 李星宇

科技股近期持續走弱，成為大市反彈的最大阻力。隨著百度業績率先登場，下周更有京東(09618)及嗶哩嗶哩(09626)等公布業績，這波業績浪潮能否帶領港股打破僵局？

長建(01038)牽頭出售英國電網UKPN股權，勁賺105.48億英鎊（約1107.54億港元），要唔要追入？

滙控(00005)第四季業績超預期，大摩更預計今年第二季有望重啟回購，滙控績後仲有得升？

另有華夏基金（香港）國際業務副總裁李星宇醒大家ETF攻略。

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他長和系相關新聞：

長和系 | 出售英國電網業務套現逾1100億元，長和系集體上漲仍可追入？

長和系逾1100億元售英國電網UKPN，長建、長實、電能齊錄重利

《外資精點》摩通降中電及煤氣評級至「中性」，部分本地公用股建議先行獲利

長和系出售英國電網業務，李澤鉅:續尋求投資及發展機會，物色受規管行業及有長期穩定合同項目



其他港交所相關新聞：

港交所 | 去年多賺36%勝預期，中期息多派33%，摩通看$540，應如何部署？

陳茂波：公司輪候來港上市情況熱鬧，港交所及證監會已加班處理申請

《異動股》港交所績後倒升，去年多賺36%，全年派息增三成半

港交所(388)去年第四季純利按年升15%至43.35億元

港交所(388)去年來自滬深港通收入及其他收益上升57%至43.2億元，創新高

港交所(388)去年日均成交額升90%，新股集資額升2.26倍

港交所(00388)去年賺178億升36%，第二次中期息6.52元





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽