恒指關鍵支持位還看23000

13/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　中東局勢又再反覆，伊朗新任領導人誓言繼續封鎖霍爾木茲海峽，特朗普表示美國不會立刻結束軍事行動，布倫特原油自2022年8月以來首次升破每桶100美元， WTI原油結算價也創下近四年最高。  

 

　　油價持續高企，能源板塊又會唔會係一個好嘅投資選擇？

 
　　另外，Harris亦會為大家拆解理想汽車業績！

 

港股

升跌股份一覽

上升

562

下跌

1161

不變

346

無成交

662

恒生指數

25,533.31

最大成交額股票

02800

盈富基金

25.840

即時重點新聞

13/03/2026 12:45  《午市前瞻》北水支持大市顯韌性，理想汽車進退失據現價未宜沾手

13/03/2026 12:06  恒指半日跌123點報25593，滙控渣打齊跌4%，港鐵績後捱沽挫6%

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:33  《真知灼見－溫灼培》從美債市場變化看美元

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２７９，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

