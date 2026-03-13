恒指關鍵支持位還看23000

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

中東局勢又再反覆，伊朗新任領導人誓言繼續封鎖霍爾木茲海峽，特朗普表示美國不會立刻結束軍事行動，布倫特原油自2022年8月以來首次升破每桶100美元， WTI原油結算價也創下近四年最高。

油價持續高企，能源板塊又會唔會係一個好嘅投資選擇？



另外，Harris亦會為大家拆解理想汽車業績！

