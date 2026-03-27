恒指恐試前底24203點宜現金為王，失守則看兩萬三

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美團(03690)公布，截至2025年12月31日止第四季淨虧損151.44億元人民幣，而對上一年同期純利62.22億元人民幣。期內經調整虧損150.8億元人民幣，高於市場預估的虧損129.6億元人民幣，而對上一年同期經調整溢利98.49億元人民幣。惟日前市監局轉載《外賣大戰該結束了》評論文章，美團預期本季餐飲外賣每單虧損將較上季改善，業績最壞時間過去？投資者可趁業績撈底？





美股遭顯著拋售，受美伊兩國和平談判釋出矛盾訊息，國際油價再度飆升，市場避險情緒急劇升溫，美股三大指數全線收低。港股已失守牛熊線，下方支持位睇邊度？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他海爾智家相關新聞：

家電股 | 海爾智家去年多賺4.4%惟減派息，股價急插可否博反彈？其他家電股可以點部署？

大行報告 | 業績股追揸沽，一表盡覽大行最新評級/目標價

《窩輪豪情－梁業豪》急升驟降市況中投機者須知

海爾智家(06690)擬斥資30億至60億元人民幣回購A股用於員工激勵計劃

海爾智家(06690)去年賺196億人幣升4%，收入首破3000億人幣，派息88.67分



其他電訊股相關新聞：

電訊股 | 中移動去年少賺1%遜預期，惟派息反增獲大行唱好，中資電訊股可以點揀？

《外資精點》大摩：中移動第四季純利遜預期，維持目標價85元

《券商精點》中信里昂：中移動去年業績遜預期但仍勝同業，維持「優於大市」評級

《外資精點》花旗：中移動今年派息率將穩步提升，維持目標價105.1元





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽