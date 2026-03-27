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恒指恐試前底24203點宜現金為王，失守則看兩萬三

27/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美團(03690)公布，截至2025年12月31日止第四季淨虧損151.44億元人民幣，而對上一年同期純利62.22億元人民幣。期內經調整虧損150.8億元人民幣，高於市場預估的虧損129.6億元人民幣，而對上一年同期經調整溢利98.49億元人民幣。惟日前市監局轉載《外賣大戰該結束了》評論文章，美團預期本季餐飲外賣每單虧損將較上季改善，業績最壞時間過去？投資者可趁業績撈底？


 
　　美股遭顯著拋售，受美伊兩國和平談判釋出矛盾訊息，國際油價再度飆升，市場避險情緒急劇升溫，美股三大指數全線收低。港股已失守牛熊線，下方支持位睇邊度？

 

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