  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

熊麗萍：美伊和談料短期內難解，恒指兩萬五上方追貨要謹慎

01/04/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美股在季結日迎來強勁反彈，因中東局勢出現突破性進展。據報伊朗總統佩澤希齊揚表示，在獲得一定保障的情況下，願意結束當前的武裝衝突。同時，美國總統特朗普周二（31日）向傳媒透露，他預期針對伊朗的戰事可能很快結束，而重新開放重要石油通道霍爾木茲海峽的行動，將交由其他國家牽頭處理。戰爭因素消除，港股有冇力企穩牛熊線？有幾大上望空間？


 
　　智譜(02513)2025年業績表現超預期，財報顯示，公司全年收入超7.24億元人民幣，同比增長132％，是國內收入規模最大的大模型公司；全年綜合毛利率達到41％，遠超行業水準。智譜MaaS商業化全面爆發，MaaS API平台實現ARR 約17億元人民幣，同比提升60倍。股價年內暴漲近五倍，績後智譜仲可以追入嗎？前頂790元阻力大嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他優必選相關新聞：
機械人股 | 優必選去年虧損收窄收入升53%，股價飆近一成半，機械人股可再吼？
異動股 | 優必選高開8%，去年虧損收窄至7億人幣，收入升53%
優必選(09880)去年虧損降至7億人幣不派息，人形機械人業務收入增22倍年銷逾千台


其他電力設備股相關新聞：
電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？
《異動股》東方電氣飆一成，去年純利升31%，末期息同步多派31%
《Ａ股異動》東方電氣A一度漲停，現報37.75元人幣
東方電氣(01072)全年純利升31%至38億人幣，派息53分

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06088

FIT HON TENG

6.750

異動股

03692

翰森製藥

39.360

異動股

02650

摯達科技（新）

31.640

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06088 FIT HON TENG
  • 6.750
  • 03692 翰森製藥
  • 39.360
  • 02650 摯達科技（新）
  • 31.640
  • 01321 中國新城市
  • 0.470
  • 01338 霸王集團
  • 0.026
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 1.460
  • 目標︰$1.90
  • 00340 潼關黃金
  • 3.080
  • 目標︰$4.20
  • 00270 粵海投資
  • 7.980
  • 目標︰$8.00
  • 02388 中銀香港
  • 43.180
  • 目標︰$44.90
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 6.150
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 1.460
  • 01725 中國技術集團
  • 0.610
  • 00939 建設銀行
  • 8.450
  • 03750 寧德時代
  • 627.500
  • 00175 吉利汽車
  • 23.820
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 35.960
  • 目標︰$44.00
  • 02516 泛遠國際
  • 1.150
  • 目標︰--
  • 01585 雅迪控股
  • 13.270
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2026 16:17  特朗普猛攻預告恒指長假前跌177點收報25116，吉利逆市狂奔科技股承壓

02/04/2026 16:04  《本港樓市》中原CCL按周升0.85%，展望5月重回156點，首季樓價升5.59%

02/04/2026 16:17  【中東戰火】中國據報要求民營煉油廠顧全大局，維持去年產量

02/04/2026 16:56  泡泡瑪特今再斥近1億元回購70萬股，連續第六日回購

02/04/2026 11:49  【ＡＩ】騰訊QQ宣布正式原生接入OpenClaw

02/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１９８億元，買盈富基金沽中海油

02/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】富瑞降三大電訊股目標，花旗升優必選目標逾兩成

02/04/2026 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒８３６９，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 特朗普對伊戰事虎頭蛇尾埋風險，美兩大通脹數據聯袂登場新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，華僑銀行新優惠3個月享2.88厘，建行亞洲高達6.88厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

Gone with the Wind
人氣文章

飛常談．鄧飛

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群新文章
人氣文章

玩樂假期

100%多啦A夢櫻花節︱銅鑼灣春日體驗店DIY法寶吊牌＋遊戲贏限量咕𠱸＋整理券預約攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

他愛上兩個女人：元配妥協，外室配合，竟拼湊成完美的三角平衡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜金燕玲認與阿蘇非愛情，3年內患子宮頸癌乳癌 ，附症狀及預防方法
人氣文章
不鏽鋼煲安全使用指南｜醫生揭5大鉛中毒危機，消委會拆解安全編碼
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2026
港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球...

02/04/2026 17:30

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區