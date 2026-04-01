熊麗萍：美伊和談料短期內難解，恒指兩萬五上方追貨要謹慎

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美股在季結日迎來強勁反彈，因中東局勢出現突破性進展。據報伊朗總統佩澤希齊揚表示，在獲得一定保障的情況下，願意結束當前的武裝衝突。同時，美國總統特朗普周二（31日）向傳媒透露，他預期針對伊朗的戰事可能很快結束，而重新開放重要石油通道霍爾木茲海峽的行動，將交由其他國家牽頭處理。戰爭因素消除，港股有冇力企穩牛熊線？有幾大上望空間？





智譜(02513)2025年業績表現超預期，財報顯示，公司全年收入超7.24億元人民幣，同比增長132％，是國內收入規模最大的大模型公司；全年綜合毛利率達到41％，遠超行業水準。智譜MaaS商業化全面爆發，MaaS API平台實現ARR 約17億元人民幣，同比提升60倍。股價年內暴漲近五倍，績後智譜仲可以追入嗎？前頂790元阻力大嗎？

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