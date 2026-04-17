溫鋼城：港股大漲小回格局不變籲趁低吸納，全年目標看三萬一

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

贛鋒鋰業(01772)發盈喜，預計第一季業績轉虧為盈，首季純利介乎16億至21億元人民幣，主要受益於新能源產業快速發展，公司旗下的鋰鹽產品需求和售價上升，以及鋰電池銷量提升，並錄得公允價值變動，收益約2.59億元人民幣所致。贛鋒鋰業發盈喜可追入？

「杭州六小龍」之一群核科技(00068)公布，超額認購約1589.56倍，分配比率3％，認購90萬股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報19.6元，比定價升1.57倍，一手帳面賺5990元。群核科技要唔要高追？

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