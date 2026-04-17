  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫鋼城：港股大漲小回格局不變籲趁低吸納，全年目標看三萬一

17/04/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　贛鋒鋰業(01772)發盈喜，預計第一季業績轉虧為盈，首季純利介乎16億至21億元人民幣，主要受益於新能源產業快速發展，公司旗下的鋰鹽產品需求和售價上升，以及鋰電池銷量提升，並錄得公允價值變動，收益約2.59億元人民幣所致。贛鋒鋰業發盈喜可追入？

 

　　「杭州六小龍」之一群核科技(00068)公布，超額認購約1589.56倍，分配比率3％，認購90萬股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報19.6元，比定價升1.57倍，一手帳面賺5990元。群核科技要唔要高追？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他機械人股相關新聞：
機械人股 | 人形機器人半馬周日開跑，機械人概念股可以點部署？
【ＡＩ】高德機器狗首度現身街頭：過馬路會等紅綠燈，自己去取奶茶
《窩輪豪情－梁業豪》主力候低持有指數牛證圖利


其他內房股相關新聞：
內房股 | 內地樓市有回暖跡象，大行看法轉趨正面，內房逆市靠穩可否再吼？
【內房困局】萬科債券展期方案快表決，持有人尋求提升償付保障
《異動股》融創漲4%龍湖升1%，此前公布內地3月新房價格跌幅收窄
中國金茂(00817)附屬向北京亦城及成都經開提供貸款
中國金茂(00817)發行中期票據籌獲25億人幣，票息2.39%

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

733

下跌

1119

不變

348

無成交

535

恒生指數

26,160.33

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.440

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 81.600
  • 02416 易點雲
  • 4.060
  • 08027 吉輝控股
  • 0.068
  • 00924 坤集團
  • 0.132
  • 00322 康師傅控股
  • 12.520
股份推介
  • 02409 洲際船務
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.180
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.820
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.100
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00005 滙豐控股
  • 141.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
報章貼士
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.870
  • 目標︰$3.25
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.071
  • 目標︰--
  • 01100 飛達控股
  • 1.440
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2026 17:25  《盤後部署》市場觀望恒指回吐仍連升三周，廣州樓價回升越地股價料見底

17/04/2026 17:11  港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期

17/04/2026 16:36  怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

17/04/2026 16:46  國泰航空︰3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

17/04/2026 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平

17/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１７０億元，買盈富基金沽劍橋科技

17/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞降藍思目標價近四成，贛鋒績後獲富瑞升目標價三成半

17/04/2026 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一周拆息較上日升２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 國酒茅台業績歷史性跳水，白酒正失去一代年輕人？新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

香港電車官方App新登場︱3大功能︰實時到站預報＋特別車務狀況通知＋電車全景遊體驗升級
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？新文章
人氣文章

搵食地圖

日本菜推介︱申子居酒屋8道菜嘗味餐單$688＋廣島蠔盛宴＋牡丹蝦脆脆＋油封夢王多士配雞肝醬新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

初心詮釋現代法式料理：乾式熟成烤鴨、法式家禽肝醬脆餅、日本蕪菁雞肝黑松露撻，巧妙結合法國與亞洲風味！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「妻不如妾、妾不如偷，偷不如偷不著」忠誠意識一旦崩塌，便很難重新上鎖
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

降落世上最危險卻美麗的機場！走進幸福國度不丹，感受最大節慶、親睹國王風範新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜 花入饌以嗅覺牽動味覺
人氣文章
長者食緊咩藥？ 照顧者必修的藥物常識課
人氣文章
基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 22:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/04/2026
港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區