林家亨：油價高企難回落上半年減息無望，恒指料中軸線有支持

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

外圍利好利淡消息夾擊，聯儲局維持利率不變，但內部出現分歧；美國暗示持續封鎖伊朗港口，霍爾木茲海峽受阻，布蘭特油價急升，一度逼近115美元；而美股出現分化，道指跌約280點，納指靠穩。市況矛盾，投資者不要跟車太貼？





恒指昨日（29日）再次企上26000關，惟北水走資，北水淨流出39.5億元，恒生國指ETF錄22.7億元淨流出，盈富基金錄9.3億元淨流出，另一邊廂，資金流向聚焦高息防守板塊，建行(00939)、中海油(00883)獲北水逆市吸納，資金轉向防守部署？

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