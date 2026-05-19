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黃瑋傑：外國減持將推升美債收益，恒指25500點有短線支持

19/05/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　百度(09888)公布，截至2026年3月31日止第一季，純利按年跌55.4％至34.45億元人民幣，每股美國存託股基本收益9.38元人民幣；經調整淨利潤按年則跌33％至43.32億元人民幣，勝預期。期內，集團總收入320.75億元人民幣，按年跌1.2％，亦勝預期；經調整EBITDA錄59.54億元人民幣，按年跌17.4％。百度短線有冇機會突破前高位147.9元？


 
　　摩根士丹利報告指出，若長債利率持續攀升，美股將面臨3月以來首次有意義的技術性調整。待伊朗衝突持久解決後，預期債市利率將回落，而在廣泛盈利復甦推動下，長線看好標指未來12個月升至8300點。30年美國債孳息率已到達近三年高位，投資者需轉趨謹慎？


 
　　另有南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗醒大家ETF部署攻略！

 

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