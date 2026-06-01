溫傑：恒指6月難有持續升勢，兩萬五關仍有下行風險

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

恒生科技指數迎來重磅調整！本土AI大模型領頭羊MiniMax(00100)與智譜(02513)將於6月8日起正式納入成分股。隨著兩大AI巨頭強勢進駐，並帶來新一輪資金洗牌，究竟整個科技指數的AI板塊權重會否迎來顯著提升？





6月份美股市場迎來多項關鍵事件。在科技方面，英偉達(US.NVDA)AI PC正式登場，蘋果(US.AAPL)也將於WWDC大會上發布全新的AI功能，市場資金預期會繼續集中在AI科技龍頭股。而在宏觀經濟層面，聯儲局即將召開最新的議息會議，同時歐洲央行的減息預期也在持續升溫。整體市場將同時受到科技發展與貨幣政策轉向的雙重因素影響。

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