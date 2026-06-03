熊麗萍：恒指料升勢未完，資金輪動、挾淡倉引ATM狂飆

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

昨日（2日）港股科技巨頭「ATM」強勢大爆發！騰訊(00700)飆升10.5％至481.6元，美團(03690)大漲9.3％至85.5元，阿里巴巴(09988)亦上揚6.6％至130.9元。三大權重股三箭齊發，合力推動恒指全日瘋狂狂飆640點，一舉攻破二萬六大關，收報26038點，徹底點燃市場多頭氣氛。兩萬六關失而復得後，恒指的下一目標看多少？





外圍方面，受AI晶片需求熾熱帶動，南韓股市今年表現跑贏全球。其基準KOSPI指數年內累計飆升逾100％，推動南韓股市總市值首度突破5萬億美元大關，正式超越印度，全球排名躍升至第6位，韓國此輪狂飆主要由半導體巨頭三星電子與SK海力士領軍。若AI投資周期稍為放緩，韓股會不會面臨比美股更大回調風險？

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