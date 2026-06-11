林家亨：美三個月內難加息，恒指穿底線宜分段吸納

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

受能源成本上漲推動，美國5月CPI同比漲幅達逾三年來最高水平，雖然核心通膨率低於預期，債券交易員仍押注聯儲局會年內加息。另一邊廂，美軍連續第二天打擊伊朗境內目標，油價亞洲盤初應聲跳漲。油價上漲將更加坐實年內加息預期？





中國汽車工業協會公布的數據顯示，今年5月，汽車產銷環比增長、同比小幅下降，但降幅進一步收窄。新能源汽車市場企穩回升，5月產銷同比分別增長22.4％和14.4％；新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的比例進一步提升，達到56.9％。新能源汽車進一步顯示企穩回升跡象，新勢力車股可增持？

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