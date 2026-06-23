黃瑋傑：恒指短線或反彈惟弱勢未改，下一個支持位看兩萬三

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

據彭博數據，港股7月將迎來下半年最大解禁潮，涉及市值約2553億港元，以藍思科技(06613)、MiniMax(00100)及智譜(02513)等個股壓力較大。高盛分析指解禁後三至六個月股價或溫和下跌，瑞穗則認為基石投資者拋售壓力較大，但首日下跌後港股通或視為「撈底」機會。屆時熱門AI概念股將熄火？





寧德時代(03750)於儲能新品發布會宣布，將於9月開始交付首批鈉離子電池解決方案，大幅提升良率使成本低於行業平均10—20％。預計年底在中國出貨達GWh級別，並於明年6月實現全球交付。昨日寧德時代升近半成，距離頂部仲有7％水位，現階段要唔要追入？

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