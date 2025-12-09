  • 會員
第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖

09/12/2025

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年12月12-14日假亞洲國際博覽館載譽而歸！今屆「兒童書展」將以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，除了鼓勵閱讀文化，大受家長歡迎的第四屆「香港學校展區」亦再度進駐「兒童書展」，家校直接對話為小朋友規劃升學藍圖；新設「制服團隊大本營」更有9個制服團隊齊集。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖

 

今屆展期臨近聖誕，「大灣區BB展區」特設聖誕特別場「超級BB爬行及搬公仔大賽」，另外場內設大量聖誕元素，並有周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」、順豐速運贊助「給聖誕老人的信」、「聖誕夢幻騎馬樂園」及免費兒童充氣遊樂園等，加上進駐多個美食攤位，家長小朋友可從兒童圖書、嬰幼用品、玩樂節目及親子食品等，在「兒童書展」享受輕鬆家庭日。

 

鑑於近期大埔宏福苑火災事故，「兒童書展」是次門券收益將不扣除成本，全數撥捐香港特區政府大埔宏福苑援助基金。

 

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」8大焦點

 

1.冬日圖書好物館 帶領小朋友暢遊書海

多間書商及玩具商支持，為小朋友帶來優質中英文兒童讀物，並設多項至抵優惠，包括三聯書店、中華書局、商務印書館、新雅圖書、萬里機構、天地圖書、和平圖書、東立漫畫、Seeds Children’s Bookstore、快譯通、孩之寶及下午茶媽媽等，另有補充練習全線8折，涵蓋語文、數學、科學等範疇，多元化閱讀題材帶領小朋友暢遊書海；同場設低至$5精選家居好物、親子零食專區，為家庭打造理想親子共讀空間，享受閱讀時光。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖

 

2.第四屆「香港學校展區」 助家長規劃子女升學藍圖

為配合政府「留學香港」政策，大受家長歡迎的第四屆「香港學校展區」再度進駐「兒童書展」，家校直接交流對話。今屆獲一眾辦學團體支持，包括聖公會、天主教教區、救世軍、順德聯誼總會、香港路德會、圓玄學院、仁濟醫院屬校及嗇色園等，近300間本地及國際幼稚園、小學及中學參與，一站式升學資訊助家長全面了解，為子女規劃升學藍圖。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖

 

3.制服團隊大本營首度齊集「兒童書展」
多個制服團隊首度齊集「兒童書展」，包括香港童軍總會、香港女童軍總會、懲教先鋒領袖、海關青年領袖團及香港海事青年團等知名青年制服團隊，現場可體驗不同制服團隊訓練，並設互動遊戲培養小朋友服務精神、團隊合作和公民意識，讓小朋友在課堂以外鍛煉自我，提升技能。

 

4.大灣區BB展區 歷屆最大「超級BB爬行及搬公仔大賽」
「大灣區BB展區」再度回歸「兒童書展」，帶來大量嬰幼兒產品及幼稚園升學資訊，並會舉行歷屆最大「超級BB爬行及搬公仔大賽」，比賽區域增至16條賽道，見證一眾聖誕裝扮BB贏取人生首個冠軍殊榮，每位完成賽事之BB更可獲參與證書及豐富禮品。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖


5.首設「兒童華爾街」免費玩住學理財
香港譽為國際金融中心，「兒童書展」首設由周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區，每位進入展區的小朋友免費登記皆可獲得一本成長護照，透過展區內沉浸式互動體驗，建立正確的理財觀和良好的金錢管理習慣，為未來打下堅實的財務基礎，回應新時代需求！

 

6.聖誕大放電 必玩！免費兒童充氣遊樂園
臨近聖誕，場內設置「聖誕夢幻騎馬樂園」，充滿節日氣氛，小朋友可大玩騎馬仔。另外由順豐速運贊助「給聖誕老人的信」，小朋友可寫信給聖誕老人，順豐將把信代為寄出至芬蘭羅瓦涅米的聖誕老人村，費用全免。另外，現場亦設心意明信片，大小朋友可將心意和祝福送達親朋好友。同時延續大受歡迎的免費兒童充氣遊樂園，齊齊聖誕狂歡。任何持小童票的小朋友可即場登記，免費暢玩一節充氣彈床。注意必須穿著防滑襪方可參與，名額有限，先到先得。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖


7.一站式食玩買 必訪！親子吃貨天地
「親子吃貨天地」照顧大小朋友餐飲需求，區內除了各種乾貨食品及健康零食外，亦設熟食攤位，一家大小可在休息區內享用美食補充能量，食玩買一應俱全。

 

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖


8.豐富購物大賞 飛利浦精選家電 / 主題樂園門票等你拎
為回饋入場人士，今屆「兒童書展」繼續設有「會場購物賞」，入場人士消費滿指定金額，即可換領不同禮品，包括PHILIPS Vacuum & Wash全效吸塵洗地機、PHILIPS LatteGo Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機及香港迪士尼樂園門票等，其中消費滿HK$500即時可換領豐富「會場禮品包」。現場更設大抽獎，獎品包括飛利浦精選家電，入場人士萬勿錯過！

 

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
日期：2025年12月12-14日（星期五至日）
時間：上午10時 - 晚上8時
地點：亞洲國際博覽館 5,7,9號展覽廳
票價：標準門票成人$100、兒童$50
官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

免費領取門票：https://tinyurl.com/yc6yjukh

 

關於兒童書展 暨 超級親子用品展
為了推動全港的閱讀文化，藉着舉辦「兒童書展」為家長及小朋友搜羅 全城最新穎、最優質的益智童書及學習工具。另加入「超級親子用品展」主題，突破性融合「親子百貨」概念， 將「書展」從兒童學習產品，擴大至顧及本地家庭各項日常生活所需，提供消費、玩樂、探索、教育等一站式多元化消閒體驗。

 

