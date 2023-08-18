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施羅德基金認為美國經濟衰退即將到來，國債將反彈

18/08/2023

　　施羅德基金位於澳洲的資產管理主管Sebastian Mullins表示，儘管最近公布的連串數據較預期為佳，但美國經濟正出現疲弱的跡象。他正在買入澳洲和歐洲的債券，同時尋找購買期限較長的美國國債切入點。


　　他表示，市場有一個錯覺，東西的成本更高，人們花的錢更多。但實際上，情況正在落後。　勞動力市場出現一些小裂縫，但消費者幾乎是美國能否翻身的關鍵。


　　數據顯示，8月份30年期國債孳息率飆升約40個基點，至4.4厘左右，為去年10月份以來的最高水平，反映經濟或硬著陸。


　　此外，在世界各地投資者意識到，近期歷史上極低的孳息率可能已經一去不復返。策略師正在警告投資者，要準備好重返5%的世界，那是全球金融危機之前的主流。


　　另一方面，全球政府債券孳息率已升至金融危機以來的最高水平。美國10年期孳息率周四(17日)攀升至4.31厘，與去年10月創下的2007年以來新高相去不遠。英國同期國債孳息率亦飆升至15年高點，德國的也接近2011年以來的最高水平。

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