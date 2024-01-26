微軟將在遊戲業務裁員1900人，包括動視暴雪員工

微軟將在電子遊戲部門裁員1900人，包括去年底完成收購的動視暴雪的員工。







微軟遊戲事業主管Phil Spencer在電郵中表示，此次裁員人數約佔微軟2.2萬名遊戲部門員工的8%。



微軟於3個月前，以690億美元完成對動視暴雪的收購。是次裁員包括暴雪總裁Mike Ybarra，微軟計劃在下周任命新的暴雪娛樂總裁。

撰文：經濟通國金組

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