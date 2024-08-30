日本颱風 | 颱風「珊珊」襲日本致4死94傷，陸空交通持續受阻

日本強颱風「珊珊」導致至少4死94傷1失蹤

強颱風「珊珊」從日本九州熊本縣向東緩慢行進，造成連日強風大雨，導致至少4死94傷1失蹤，並持續令交通中斷。



「珊珊」中心最高風力為時速90公里，最高陣風達時速126公里。除周二（27日）晚愛知縣山泥傾瀉致3死外，四國德島上板町亦有一間兩層高民宅被強風吹走屋頂，一名80歲老翁喪生。



受其影響，東海道新幹線由周四（29日）夜間至周五（30日）全線暫停運行，在東京、名古屋和新大阪各車站，約有700名乘客通宵滯留車廂。



西日本鐵路公司山陽新幹線在「廣島-博多」區間、靜岡縣「東京-三島」區間和「名古屋-新大阪」區間亦於周五全線停運。

香港客機臨時轉飛關西機場

日本的國際和國內空中航班亦受影響，香港快運一架編號UO642的客機，周四前往四國香川縣時因強風未能成功降落高松機場，被迫於傍晚轉飛大阪關西國際機場降落。同日一架從泰國廊曼國際機場飛往福岡的亞洲航空客機，降落時被強風吹得猛烈搖晃，乘客被嚇得尖叫哭泣。

撰文：經濟通國金組

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情